Benedizione dei bambini al Santuario di Ragusa

Ragusa - Sono stati davvero numerosi i fedeli che, ieri, nel rispetto delle norme vigenti sul distanziamento sociale, si sono recati nei pressi del santuario della Madonna delle Grazie per la celebrazione della festa liturgica. Ma, soprattutto, sono stati in tanti le mamme e i papà che hanno condotto i propri piccoli a ricevere la benedizione dei bambini da don Giovanni Bruno Battaglia, parroco della chiesa dell’Ecce Homo, sul cui territorio insiste il santuario in questione, e da don Giorgio Occhipinti, direttore dell’ufficio diocesano per la Pastorale della salute. “Il Signore sia sopra di te per proteggerti – questo il testo della benedizione impartita ieri a piccoli e tratta dal Benedizionale – davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, dentro di te per benedirti”.Una delle celebrazioni eucaristiche della giornata è stata tenuta da don Carmelo Mollica, cappellano della casa circondariale di Ragusa. A collaborare anche don Carmelo Leggio. “Tutta la giornata di ieri – commenta il parroco, don Battaglia – è stata un via vai di fedeli in pellegrinaggio per onorare la Vergine santissima delle Grazie. Intendo ringraziare i parrocchiani che ci hanno aiutato e che hanno consentito ai fedeli di pregare e di rimarcare la loro fede in un posto semplice e che ha permesso un raccoglimento spirituale molto intenso”. E, poi, naturalmente, il rito speciale della benedizione dei bambini ha consentito di rendere questi momenti ancora più suggestivi e ricchi di significato.E’ stato messo in rilievo, ancora una volta, come consistente e alquanto spesso sia il filo che lega i fedeli ragusani alla devozione per la Madonna delle Grazie.