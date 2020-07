Coronavirus in Sicilia: 134 positivi, 17 ricoverati e 114 in isolamento

Sicilia

Palermo – Nuovi positivi al coronavirus in sicilia. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato a oggi giovedì 2 luglio, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.Il numero dei nuovi contagi è in forte rialzo rispetto al giorno precedente a causa degli 8 tamponi positivi riscontrati a Noto. Un nuovo caso, invece, è stato registrato nella provincia di Trapani. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 214.317, su 174.795 persone: di queste sono risultate positive 3.090 (+9), mentre attualmente sono ancora contagiate 134, 2.674 (+1) sono guarite e 282 decedute (0).Degli attuali 134 positivi, 17 (-1) pazienti sono ricoverati – di cui 3 in terapia intensiva – mentre 114 (+9) sono in isolamento domiciliare.