8 migranti positivi sbarcati ad Augusta portati a Noto: si aiuta cosÃ¬ il turismo barocco?

8 migranti positivi sbarcati ad Augusta portati a Noto: si aiuta così il turismo barocco?

Noto - Otto migranti sui quarantatre fatti sbarcare ieri ad Augusta dalla Nave Jonio, sono positivi al covid. E siccome il governo Conte non ha inteso disporre una nave quarantena per accoglierli perché dicono che costa troppo, li hanno portati a Noto, cuore del turismo del SudEst! La nostra Sicilia che vuole ripartire, che vuole giocarsi le sue credenziale di unica bellezza nel Mondo, che punta sul turismo per rialzarsi, è ancora una volta costretta a subire le angherie del disinteresse o, ancora peggio, del menefreghismo di chi governa l’Italia contro i Siciliani e i sacrifici di questi mesi.La Lega dice basta a questo stillicidio di arrivi in Sicilia e a questo colpevole e dannoso permissivismo, che serve solo a dare forza e sostanza a chi, sulla pelle dei migranti, costruisce la sua ricchezza e siamo a fianco del presidente Musumeci a cui chiediamo azioni forti a tutela dei siciliani.Questa non è Umanità: è solo politica folle e mancanza di rispetto per i Siciliani e per chi sta facendo sacrifici pur di risollevarsi!