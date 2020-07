Dieta Plank: ecco come dimagrire 9 chili in 7 giorni

Salute e benessere

La dieta Plank è tra le diete più seguite per perdere peso velocemente. La dieta Plank è famosa come la dieta Dukan, la Atkins e la dieta a zona. Ma come funziona la dieta Plank? E’ una dieta ferrea per i primi giorni ed elimina quasi del tutto carboidrati e fibre puntando molto sulle proteine e sul caffè, che servono per darvi energia. Antenata della vecchia dieta iperproteica, è nata qualche anno fa per far perdere peso ai malati diabetici ed è effettivamente un regime che cambia il metabolismo e provoca senza dubbio un dimagrimento veloce. Sono molti i nutrizionisti che la sconsigliano in quanto molto rdisequilibrata. Ma prima di vedere cosa si mangia in un esempio di menù settimanale raccomandiamo di consultare il vostro medico di famiglia prima di cominciare questa o qualsiasi altra dieta. Lunedì: colazione con un caffè senza zucchero. Pranzo: due uova sode e degli spinaci (poco salati). Cena: una grande bistecca alla griglia oppure bistecche di manzo, come contorno insalata di lattuga e sedano. Martedì: colazione con un caffè senza zucchero e un panino piccolo. Pranzo: una bistecca grande, insalata e frutta (a scelta). Cena: prosciutto cotto nella quantità desiderata. Mercoledì: colazione con un caffè senza zucchero e un panino piccolo. Pranzo: due uova sode, insalata e pomodori. Cena: prosciutto cotto e insalata.Giovedì: colazione con un caffè senza zucchero e un panino piccolo. Pranzo: un uovo sodo, carote crude o bollite, e un po’ di formaggio svizzero (circa 50gr). Cena: frutta (a scelta) e yogurt magro. Venerdì: colazione: carote condite con limone e del caffè senza zucchero. Pranzo: pesce al vapore e pomodori. Cena: una bistecca con insalata. Sabato: colazione: caffè senza zucchero e un panino piccolo. Pranzo: pollo alla griglia. Cena: due uova sode e carote. Domenica: colazione: tè con succo di limone. Pranzo: una bistecca alla griglia, frutta (a piacere). Cena: pasto a piacere, con quello che si desidera.