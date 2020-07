Bonus diabete 2020: ecco i diabetici che ne hanno diritto e come fare domanda

Salute e benessere

Roma – Il bonus diabete 2020 da 517,84 è un’indennità di accompagnamento che viene riconosciuta ai diabetici in caso di invalidità superiore al 46%. Ma come funziona e quali sono i requisiti per fare la domanda all’Inps? I diabetici che possono fare domanda devono avere determinati requisiti, vediamo quali: se lavoratori dipendenti, iscrizione alle categorie protette in caso di invalidità superiore al 46%; se dipendenti pubblici, pensione per inabilità alle mansioni; pensione di invalidità, quando la malattia è avanzata al punto tale da non permettere al paziente di avere una vita normale; esenzione del ticket sanitario per tutto ciò che concerne la malattia diabetica; diritto alla pensione anticipata, con limitazione legata a una percentuale di invalidità elevata e ai propri contributi versati: pensione di vecchiaia anticipata a 55 anni e 7 mesi di età per le donne e 60 anni e 7 mesi per gli uomini, solo se con almeno 20 anni di versamenti contributivi e con invalidità pari o maggiore all’80%; maggiorazione di 2 mesi di contributi figurativi per ogni anno di servizio, se l’invalidità riconosciuta è tra il 74% e l’80% in caso di invalidità, per il paziente o i familiari detrazione fiscale pari al 19% sulle spese di acquisto o di adattamento di un’auto in alcune Regioni, Iva al 4% sull’acquisto dell’auto e esenzione del pagamento del bollo agevolazioni previste dalla Legge 104/92 (assegni, permessi e altri vantaggi per l’assistenza alle persone con diabete.Ora vediamo quali sono i requisiti in cui si può chiedere il bonus diabete. Possono richiedere il bonus diabete le persone affette da diabete mellito di tipo 1 e 2, con complicanze micro-macroangiopatiche e manifestazioni cliniche di medio grado, corrispondenti ad un’invalidità valutata tra il 41% e il 50%; insulino-dipendenti, con un mediocre controllo metabolico e un’iperlipidemia, ovvero con un aumento dei livelli di uno o più grassi nel sangue o con crisi ipoglicemiche frequenti, non trattabili con le normali terapie, corrispondenti a un’invalidità valutata tra il 51% e il 60%; che soffrono di complicanze del diabete, come la nefropatia, la retinopatia proliferante e la maculopatia, che vengono valutate invalidanti nella misura tra il 91% e il 100%. Per poter fare la domanda per il bonus diabete 2020 occorre dimostrare una invalidità collegata alla malattia.Serve quindi il certificato medico rilasciato dal proprio medico di base per il diabete, il medico invierà all’Inps la documentazione e solo se avverrà il riconoscimento dell’invalidità civile, dopo una valutazione eseguita da una apposita commissione medica che ne verifica i requisiti, l’Inps erogherà il bonus diabete. Per fare domanda è necessario fare riferimento alla domanda di invalidità e legge 104, tramite: patronato, contact center al numero 8003164, direttamente sul portale Inps con le proprie credenziali di accesso.