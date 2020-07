Economia

Mercatino degli agricoltori a Marina di Ragusa: ecco quando

Ragusa - Dal 6 luglio al 6 settembre a Marina di Ragusa presso l’area di via Gallipoli, angolo Lungomare Bisani, si terrà il Mercatino degli Agricoltori proposto dall’associazione “Kilometro Zero”. Con determina sindacale n. 34 del 30 giugno infatti, il dirigente del settore sviluppo economico è stato autorizzato a concedere in forma provvisoria l’autorizzazione alla occupazione del suolo pubblico nell’area sopraindicata in cui potranno essere collocati n. 7 stand della dimensione di mt 3 x 3.