Vittoria, Rosario Amarù nuovo comandante della Polizia Locale

Vittoria - La sezione cittadina di Confcommercio Vittoria augura buon lavoro al dottor Rosario Amarù che è stato individuato come nuovo comandante della polizia locale. “Conosciamo bene il dott. Amarù – dice il presidente Confcommercio Vittoria, Gregorio Lenzo, a nome di tutto il direttivo – avendo ricoperto il ruolo di dirigente del locale commissariato. Professionalità e competenza al servizio della città con persone referenziate come il dott. Amarù sono le caratteristiche di quel percorso più volte auspicato e che la città merita per continuare ad essere punto di riferimento nel contesto di una provincia dalle mille risorse e sfaccettature.Vittoria è una città che si scommette e crede nelle proprie possibilità sia economiche che sociali, oltre a volere puntare sull’ingegno e sulla capacità di impresa. Tutto questo produce naturalmente esperienze importanti, buone pratiche di grande rilievo”. “Voglio ricordare – prosegue il presidente Lenzo – che stiamo parlando di una città che non ha mai smesso di darsi da fare anche nei momenti difficili. Ma perché tutto ciò possa emergere nella maniera migliore servono le condizioni giuste. E la notizia dell’arrivo del dott. Amarù va sicuramente in questa direzione, per far sì che la città possa esprimere al meglio tutte quelle risorse di cui dispone. Ecco perché da tutto il direttivo che ho l’onore di presiedere arrivano i migliori auguri di buon lavoro al neocomandante della polizia locale”.