Vela Day sulla spiaggia di Caucana

Il Vela Day, la manifestazione nazionale della Federazione Italiana Vela alla quale ha aderito sabato e domenica scorsi il Circolo Velico Kaucana, ha dimostrato, ancora una volta, la propria straordinaria valenza. A causa dell'emergenza Covid, l’evento, che tradizionalmente si tiene il 2 giugno, quest’anno è stato rinviato di qualche settimana, a dimostrazione, ancora una volta, qualora ce ne fosse di bisogno, che la vela è uno degli sport più sicuri. Da sottolineare che le attività si sono svolte presso la sede storica del sodalizio, quindi sulla spiaggia di Caucana, ma anche in un info point installato presso la sede secondaria Cvk del Porto turistico di Marina di Ragusa dove sono in fase di attuazione, anche in questo periodo, i corsi di avviamento alla vela per i più piccoli.Sono state oltre 50 le persone che, in spiaggia a Caucana, hanno potuto per la prima volta solcare le onde a bordo di una barca a vela per una attività dimostrativa e gratuita. E' stata utilizzata, per l’occasione, la 555Fiv, barca scuola della Federazione Italiana vela che, sebbene sia una barca d'equipaggio in formazione ridotta, consente di garantire l'adeguato distanziamento sociale. I più piccoli, invece, sono stati messi a bordo degli Optimist, piccole barche in singolo appositamente studiate per bambini dai 6 anni in su. Le condizioni meteo hanno purtroppo limitato le attività di sabato, mentre la giornata di domenica, caratterizzata dal bel tempo e da una leggera brezza, ha presentato le condizioni ideali per le uscite in barca. Intanto continuano a piovere riconoscimenti per l'attività sportiva e sociale promossa dal sodalizio velico ibleo.L'ultimo in ordine di tempo è quello del Comitato paralimpico che, attraverso la Federazione italiana vela, ha riconosciuto come meritoria l'attività svolta dal sodalizio ibleo a favore di persone diversamente abili nell'anno 2019. Durante la scorsa stagione estiva, il Circolo Velico Kaucana ha promosso numerose iniziative di inclusione in collaborazione con la sezione Lions di Ragusa e con l'associazione “Così come sei” onlus di Ragusa. “E’ stato un riconoscimento inaspettato – dice il presidente del Cvk, Pippo Causapruno – e, proprio per questo, certamente il più bello tra quelli che abbiamo ricevuto di recente. Ricordiamo ancora con gioia ed emozione le iniziative promosse presso il nostro circolo a favore di soggetti diversamente abili.Per questo motivo il direttivo ha già deciso di destinare il piccolo contributo economico che ci è stato assegnato per promuovere ulteriormente la pratica sportiva della vela paralimpica cosicché in futuro possa diventare una attività continuativa e caratterizzante del nostro circolo”.