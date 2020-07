Sicilia

Museo Diocesano di Caltagirone: Oltre di Salvatore Piluso Museo Diocesano di Caltagirone: Oltre di Salvatore Piluso

Caltagirone - Domenica 5 luglio, alle ore 18.30, presso il Museo Diocesano di Caltagirone si terrà un evento dal sapore intimo e sempre appassionato in occasione del fine mostra di Salvatore Piluso. Alla fine di una stagione inedita, dove pure l'arte ha subìto la solitudine delle sale chiuse e buie, c'è il bisogno di riappropriarci dei nostri spazi culturali e sociali: "Oltre" di Salvatore Piluso è il luogo emotivo, lo spazio collettivo e geografico in cui ritrovarsi per un finissage denso di spunti, testimonianze, racconti e scambi multidisciplinari, nel rispetto delle norme di protezione anti Covid-19.Interverrà la curatrice della mostra Federica Alba Di Raimon, che dichiara: "La fotografia di Salvatore Piluso, dopo le capillari e recenti esperienze allestite nella sua giovanile Bologna, possiede il magnetismo della Geografia e la deflagrazione della Storia: attraverso il suo obiettivo ci restituisce la misura della Contemporaneità".