Mangiare senza glutine fa male alla salute? Eliminare completamente il glutine, quindi, costituisce una soluzione inevitabile per le persone che solo eliminando questa sostanze possono evitare spiacevoli conseguenze di salute. Di recente, tuttavia, sembra che la dieta gluten-free si stia diffondendo anche tra chi non ne avrebbe realmente bisogno.I rischi della dieta senza glutine per chi non è celiaco sono stati ultimamente messi in luce da alcune ricerche e studi, che evidenziano come il sistema immunitario e la salute batterica dell’organismo possano risultare compromessi da questo tipo di alimentazione quando non è necessaria.Secondo medici e nutrizionisti si tratterebbe, quindi, di una pessima abitudine alimentare, diffusasi nei Paesi occidentali per motivi essenzialmente dietetici. I nutrizionisti, infatti, pensano che la dieta senza glutine per non celiaci, provochi delle carenze nutrizionali e dei rischi per la salute, specialmente in età pediatrica (ribadito da uno studio pubblicato sul Jourmal of Pediatrics), e un aumento dell’ apporto di grassi e calorie. Alcune ricerche poi hanno evidenziato come rinunciare al glutine non faccia neppure dimagrire. Nelle persone sane, una completa eliminazione del glutine comporta nel tempo che l’organismo non ‘riconosca’ più il glutine e lo consideri un nemico, scatenando reazioni avverse – anche gravi- quando si riprova a mangiare.