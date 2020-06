Dieta dimagrante energizzante: in estate ai tempi del Covid 19

Salute e benessere

La dieta dimagrante energizzante è la dieta ideale in estate ai tempi del Covid 19. Si tratta di una dieta perfetta per dare benessere all’organismo messo a dura prova dal cambio di abitudini dovuto all’emergenza sanitaria per il coronavirus degli ultimi mesi, stressato dalla paura, dall’ansia e dalle cattive notizie. La dieta dimagrante energizzante si basa un buono equilibro nutrizionale. Ma vediamo di seguito qualche dritta su cosa mangiare dalla colazione alla cena. Esempio di menù: colazione con uno yogurt puro senza grassi con muesli magro e bacche fresche miste, mezza tazza di succo d'arancia.In alternativa per la colazione si può mangiare: omelette a 2 uova preparata con formaggio magro, verdure tritate e prosciutto magro o tacchino, 1 fetta di pane tostato integrale con un velo di marmellata fresca, succo di pompelmo 1/2 tazza. Pranzo: zuppa di lenticchie vegane e saporite, una fetta di pane integrale guarnito con crema di formaggio magro, 1/2 pompelmo, 1 tazza di latte scremato. In alternativa a pranzo si può mangiare un sandwich di tacchino con pane integrale, 1 tazza di verdure scure come cavoli o spinaci con condimento a basso contenuto di grassi e una pesca. Cena: 100 grammi di filetto di sogliola, 1 patata al forno condita con panna acida a basso contenuto di grassi o yogurt bianco, broccoli al vapore 1/2 tazza e una pesca. In alternativa a cena si può mangiare: bistecca di fianco alla griglia 100 grammi, insalata di pasta di verdure 1/2 tazza, 1/2 tazza di spinaci al vapore, pere affettate.La dieta dimagrante energizzante sopraelencate è puramente indicativa. Come sempre raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi tipo di dieta. La dieta dimagrante energizzante è vietata a chi soffre di diabete o altre patologie importanti.