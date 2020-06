Giovani e lavoro: start up green a Ragusa

Lavoro

Ragusa - Una nuova attività per due giovani ragusani dopo il lockdown. Sulla scia della sostenibilità ambientale, si avvia a Ragusa una nuova start-up. Si chiama ”Mister Lavaggio” ed ha una mission precisa: servizio di lavaggio auto direttamente a domicilio, senza necessità di spostare il mezzo. Un’attività che è anche una best practice, capace di disegnare percorsi nuovi e virtuosi nella vita delle città. È questa la storia di Gabriele Guzzardi e Antonio Donati, due giovani ragusani. Terminati gli studi universitari e dei corsi di formazione, per loro si è aperta una nuova opportunità. Il franchising di Mister Lavaggio, avviato per la prima volta a Ragusa, ha offerto loro la possibilità di una prima occupazione.Gabriele, dopo un corso di formazione specifico, si occupa del lavaggio delle vetture, Antonio cura l’aspetto social e il sistema delle prenotazioni. La nuova attività è una scommessa. I cittadini ragusani possono prenotare il servizio tramite un’apposita app gratuita inserendo semplicemente il numero di targa della macchina. Gabriele verrà direttamente a casa o in ufficio e provvederà al lavaggio della vettura. La particolarità? Un lavaggio interamente a secco, senza utilizzo di acqua e con prodotti certificati: un metodo innovativo, capace di intercettare il cambiamento dei tempi e la richiesta, sempre più cogente, di scelte attente al delicato equilibrio ambientale del pianeta. Oltre 140 litri d’acqua risparmiati per ogni vettura.La ripresa dopo il lockdown è stata ricca di esperienze entusiasmanti. “Una donna anziana non è più uscita di casa dopo il 9 marzo – racconta Gabriele Guzzardi – Non voleva recarsi alla sede dell’autolavaggio, ma la sua vettura era rimasta sporca, in garage. L’abbiamo lavata senza spostarla. La signora ha potuto subito utilizzarla per le sue prime passeggiate”. Questa start-up privilegia il mondo dei giovani, offre nuove opportunità e fa da intermediario rispetto al complesso mondo del lavoro, con il giusto abbinamento tra datore di lavoro e lavoratore. L’attività mette in rilievo il talento dei giovani sul piano professionale dando loro la possibilità di rendersi parte attiva nello sviluppo di una società migliore. “La proposta di Mister Lavaggio mi ha entusiasmato – spiega Rosario Criscione, promotore del progetto e titolare dell'azienda – ho proposto questa nuova attività a due giovani in gamba e hanno accettato.Oggi il nostro sogno è realtà. Risolviamo il problema di chi ha poco tempo, lavando le auto direttamente a casa, nel cortile della sede di lavoro, presso le concessionarie o le officine, ovunque! Chi vende auto usate ricava grande utilità da Mister Lavaggio, perché i nostri metodi di pulizia includono la rigenerazione delle parti plastiche e dei sedili, rendendo il mezzo come nuovo. Tra qualche giorno, forniremo questo servizio anche a due aziende di Ragusa: laveremo le auto dei dipendenti nel parcheggio, durante le ore di lavoro, con un prezzo dedicato. Altro strumento importantissimo: noi di Mister Lavaggio rilasciamo un certificato di qualità, con tutti gli interventi effettuati e la check list di tutti i lavori eseguiti. I nostri clienti devono sapere con esattezza che tipo di lavoro è stato effettuato e quali garanzie forniamo”.Si guarda al futuro: “Siamo certi di poter svolgere un lavoro utile nella città – spiega Antonio Donati – per noi Mister Lavaggio non è solo un'opportunità di lavoro, ma anche la possibilità di avere un ruolo sociale: salvaguardiamo l’ambiente, evitiamo gli sprechi e regaliamo un sorriso a chi può avere un servizio senza impiegare del tempo prezioso. Facciamo qualcosa per la nostra città!”.