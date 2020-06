Festa Benevento, la Strega torna in Serie A

Italia

ROMA - Dopo il pari con tanto di fuochi d’artificio aSalerno tra Salernitana e Cremonese, match terminato 3-3, laserata del 31° turno di Serie B regala altre emozioni acominciare dalla festa promozione del Benevento. Era una puraformalità, mancava un solo punto e tra le mille complicazioni diquesta serata gli uomini di Filippo Inzaghi sono riusciti acentrare l’obiettivo battendo la Juve Stabia per 1-0 nonostantegli oltre 65 minuti in 10 per l’espulsione di Caldirola. Al 71′ è Sau a firmare il gol che vale la vittoria e la matematica promozione in A, per la prima volta dal portone principale d’accesso dopo la prima storica promozione centrata aiplayoff nella stagione 2016-17. Una festa, però, contenuta inattesa di tempi migliori per poter tornare a far emozionare dalvivo i propri tifosi, proprio come promesso dal presidenteVigorito a poche ore dal fischio d’inizio: ’’Io avrei aperto leporte a tutti ma i tifosi hanno la mia parola: appena ne avremo la possibilità, prometto che la prima partita del Benevento al‘Vigoritò sarà gratis per tutti’’.