La Terra dei Ciclopi: documentario del mito Odissea

La Terra dei Ciclopi, un documentario racconta la nascita del mito tramandato nell’Odissea. Grande attesa e curiosità per la pubblicazione del video sul web: EsperienzaSicilia.it lancia un nuovo breve documentario – in pubblicazione per la mattina di sabato 4 Luglio 2020 – sullo stesso sito web. Qualcosa che può apparire scontato per alcuni ma che per molti altri può non esserlo. Secondo il mito raccontato nell’Odissea, con il supporto interpretativo della presenza di particolari conformazioni rocciose presso determinate località e il ritrovamento di reperti fossili, la Sicilia fu considerata come la patria dei Ciclopi, dove vivevano di pastorizia adottando delle grotte come ricovero. Proprio queste sono l’anello di congiunzione tra la mitologia e le evidenze degli studi scientifici.Con l’intervento della dott.ssa Carolina Di Patti, Conservatrice del Museo di Geologia e Paleontologia Gemmellaro di Palermo e Responsabile del Settore Vertebrati, il documentario si districa tra l’affascinante universo mitologico antico e le recenti finestre conoscitive della paleontologia. Classe 1978, Lorenzo Mercurio è antropologo e videomaker documentarista. Ha fondato EsperienzaSicilia.it per raccontare la Sicilia con brevi documentari esperienziali e attraverso le sue eccellenze territoriali. È fra i ricercatori che hanno realizzato la Mappatura degli itinerari religiosi in Sicilia, per un progetto finanziato dalla Regione Siciliana. Grande amante della Sicilia, si è specializzato nella lettura simbolica del triskelés e nella storia medievale, moderna e contemporanea della sua terra. Lo affascinano le storie di mare e quelle legate in genere alla natura e alla storia della Sicilia.Le sue letture preferite riguardano autori come Luigi Natoli, Johann Wolfgang von Goethe, JuriJ Rytcheu, Herman Mellville, Ernest Hemingway, Robert Louis Stevenson, Jule Verne, Maxence Fermine. EsperienzaSicilia.it ha costruito, video dopo video, delle basi importanti per un archivio documentaristico sulla Sicilia, a partire dalle lezioni di Ludovico de Maistre, Gabriele Saluci e Massimiliano Manzo dello staff della Travel Film School (by Studio Taurinorum, Torino), documentaristi, registi ed editori che hanno prodotto documentari in tutto il mondo, anche per il programma “Kilimangiaro” di Rai 3. L’appuntamento è sul sito web EsperienzaSicilia.it.