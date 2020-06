Cronaca

Incidente stradale a Modica, scontro auto moto: un ferito FOTO Incidente stradale a Modica, scontro auto moto: un ferito FOTO

Galllery

Modica - Incidente stradale intorno alle ore 19 sulla Sorda Sampieri a Modica. Lo scontro è avvenuto tra una moto, uno scooter, e un'auto, una Opel Picasso. Secondo le prime informazioni l’auto che viaggiava in direzione di Modica stava svoltando sulla sinistra per entrare nell’area del parcheggio dove si trova un supermercato quando per cause in corso di accertamento si è scontrata con lo scooter. Ad avere la peggio è stato proprio il conducente della moto che è rimasto a terra in attesa dell’arrivo dell’ambulanza del 118.L’uomo è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica. Il traffico ha subito rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia.