Appuntamenti

Madonna delle Grazie a Ragusa, nel piccolo santuario Ecce Homo Madonna delle Grazie a Ragusa, nel piccolo santuario Ecce Homo

Ragusa - Ha preso il via ieri il triduo in onore della Madonna delle Grazie a Ragusa. E’ stato don Giovanni Bruno Battaglia, il parroco della chiesa dell’Ecce Homo, sul cui territorio ricade il piccolo santuario in onore della Vergine, a celebrare la santa messa nel piazzale antistante il luogo di culto che, nel rispetto delle norme sul distanziamento, ha contenuto sino a un massimo di trenta persone. A conclusione della messa, poi, la benedizione dei bambini, un rito molto atteso dai fedeli. Oggi e domani, alle 19, è in programma la santa messa e, anche in questo caso, alla fine, si terrà il rito della benedizione dei piccoli. Giovedì, invece, in occasione della festa liturgica della Madonna delle Grazie, le sante messe si terranno alle 7,30 e alle 9,30. Per l’occasione il piazzale sarà organizzato in modo da potere ospitare sino a cinquanta persone.Il santuario, giovedì, resterà aperto tutto il giorno per la preghiera personale. Dalle 18 alle 20 ci sarà la possibilità di benedire i bambini. Il parroco dell’Ecce Homo si alternerà nella celebrazione delle funzioni religiose con il direttore dell’ufficio diocesano per la Pastorale della salute, il sacerdote Giorgio Occhipinti. Don Battaglia, inoltre, chiede ai fedeli che intendono assolvere un voto di dirigere la propria attenzione ai gesti di carità affinché si possa raccogliere quanto necessario per aiutare le famiglie in difficoltà. Il ricavato sarà affidato alla San Vincenzo parrocchiale e alla Caritas diocesana di Ragusa.Nel piccolo Santuario che sorge nel quartiere dell’Ecce Homo regnano la semplicità, il raccoglimento e la preghiera. Il tutto grazie, oltre che al parroco, anche alla collaborazione che arriva dai parrocchiani.