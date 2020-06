Salute e benessere

Salute: fitness, divertimento e relax a Ragusa: ecco quando e dove

Ragusa - Sabato 4 luglio dalle 9 alle 21 si terrà a Ragusa presso il centro sportivo Vitality un'importante evento di fitness, divertimento e relax per inaugurare la stagione estiva. Il programma prevede ben 22 lezioni tra fitness e fitness in acqua che saranno svolte all’esterno nello spazioso parco. Saranno presenti 24 tra gli istruttori più importanti della Sicilia e ben 2 presenter nazionali. Un evento imperdibile per gli appassionati di fitness di tutte la provincia e non solo. La giornata non sarà solo dedicata allo sport. Ci si potrà infatti rilassare, prendere il sole a bordo a piscina o farsi un tuffo rinfrescante e godere di tutti i servizi del bar e del ristorante.Per i bambini sarà messa a disposizione la piscina interna e quella esterna e un campo di calcetto. L’evento sarà a numero chiuso per poter garantire il rispetto di tutte le misure di sicurezza anti covid 19 previste dal decreto. È richiesta la prenotazione. Per maggiori informazioni sul programma della giornata si può chiamare il centro Vitality Ragusa allo 0932 251141 o visitare la pagina interne dell’evento: www.vitality.fitness/summer