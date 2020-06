Le 3 diete mono alimenti piÃ¹ famose al mondo: ecco quali e come funzionano

Salute e benessere

Le tre diete mono alimentari più famose al mondo per dimagrire velocemente sono la dieta del minestrone, la dieta del riso e la dieta dell’uva. Sono tutte diete depurative che possono essere seguite per massimo due giorni e non oltre poiché potrebbero dare effetti collaterali. Sono tre diete molto restrittive non adatte a tutti. Le tre diete mono alimentari sono vietate a chi soffre di patologie importanti come ad esempio il diabete. Ma vediamo come funzionano. La dieta del minestrone depurativa di due giorni prevede il consumo di solo minestrone. Poi c’è un’altra dieta del minestrone che prevede il consumo di altri alimenti e che può essere seguite per una settimana.Se si vuole perdere peso velocemente in una sola settimana, allora si può optare per la dieta del minestrone. Si promettono fino a 5 kg in 7 giorni dal momento che sono esclusi carboidrati e grassi. Si possono mangiare solo verdure, carne e pesce magri, frutta. Questa dieta iperproteica è fortemente sbilanciata, per cui il consiglio è di non proseguire oltre i 7 giorni raccomandati per evitare di arrecare danni all’organismo. La dieta dell’uva invece, come è immaginabile, prevede di nutrirsi solo di uva per una settimana. Altro regime che prevede un solo ingrediente, integrato poi da altri nel corso del tempo, è la dieta del riso.Da non seguire per più di un mese, visto quanto sia squilibrata.