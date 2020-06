Salute e benessere

Il glutine fa male alla salute?

Il glutine è una sostanza proteica presente non solo in diversi tipi di cereali (come il grano, la segale, l’orzo, il kamut), ma impiegata anche dalle industrie alimentari per legare insieme gli ingredienti; potremmo, quindi, trovarla anche in alimenti di cui non sospetteremmo, come sughi, zuppe pronte o cioccolato.Negli ultimi anni si parla sempre di più del glutine e di persone che soffrono di celiachia. La celiachia è un’infiammazione cronica dell’intestino tenue provocata dal glutine. Sembra che in questi soggetti le proteine possano scatenare una risposta autoimmune che danneggia la mucosa intestinale e compromette l’assunzione di altri nutrienti, per cui essi fanno difficoltà a digerire correttamente tale sostanza e rischiano di stare male se assumono cibi che lo contengono.A livello sintomatico può manifestarsi con nausea, vomito, stipsi, diarrea, gonfiore intestinale oppure con una sintomatologia atipica che non interessa l’intestino, come sintomi neurologici, dermatite. Ma la diagnosi di celiachia si ottiene solo con uno specifico esame del sangue e comporta l’assunzione di una dieta alimentare del tutto prova di glutine come unica procedura terapeutica. L’intolleranza al glutine è un disturbo che non porta a sviluppare la celiachia. Si sta meglio eliminando il glutine per un certo periodo ma poi si può tranquillamente reintrodurre. Anzi, il frumento e il glutine sono tra le cause più importanti di infiammazione da cibo e intolleranza alimentare perché è uno dei cibi più utilizzati nella nostra alimentazione.Basterà seguire una dieta gluten free per pochi giorni e la situazione si normalizza. Ma cos’è il glutine? E’ una proteina non fondamentale per l’organismo per cui la sua eliminazione non comporta particolari squilibri dal punto di vista nutrizionale, mentre risulta più importante far attenzione all’assunzione di una giusta quantità di fibre di cui i vari tipi di cereali sono una notevole fonte. Tuttavia, la recente tendenza a prevenire i possibili rischi di insorgenza di celiachia, con diete fai-da-te che eliminano il glutine, potrebbe comportare ripercussioni sulla salute.