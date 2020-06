Salute e benessere

Dieta perfetta per dimagrire: ecco cosa mangiare giorno per giorno Dieta perfetta per dimagrire: ecco cosa mangiare giorno per giorno

La dieta perfetta per dimagrire prevede il consumo di alcuni alimenti che danno benessere alla salute dell’organismo e saziano senza far patire la fame. Lo evidenzia anche uno studio canadese pubblicato su Scientific American. La dieta perfetta per dimagrire deve saziare in modo salutare. Ma come funziona la dieta perfetta e cosa mangiare giorno per giorno per perdere peso? Prima di tutto imparare a riconoscere i cibi che oltre a essere salutari, favoriscono anche la sazietà e poi fare attenzione agli abbinamenti. L’autrice principale della ricerca, la ricercatrice Shirin Panahi dell’Université Laval di Quebec City, mette al primo posto alimenti ad alto contenuto proteico. Come carne magra e pesce. Cibi ricchi di fibre, quali cereali integrali, frutta e verdura, grassi sani (avocado, per esempio). Ma anche prodotti caseari ricchi di probiotici. Vediamo ora quali sono i cibi da prediligere giorno per giorno nella dieta perfetta per dimagrire. Broccoli: sono un concentrato di virtù, e in più hanno il merito di farti sentire pieno a lungo. Bresaola: ricca di proteine di qualità, vitamine (in particolare del gruppo B) e minerali. Saziante. Indicata dopo uno sforzo fisico. Sostiene il buon funzionamento del metabolismo ed è amica del sistema osseo. Ceci: saziano in primis perché ricchi di acqua (63,6 g per 100 di prodotto).Oltre alla quota di acqua troviamo un buon contenuto di carboidrati, proteine e fibra. Oltre a sali minerali quali potassio, calcio e magnesio. Pesce spada: alimento proteico poco grasso e ricco di sali minerali, in particolare magnesio, fosforo, potassio, oltre a vitamine A e B12, e Omega3. Zucchine: ricche di fibre e ipocaloriche. Uovo: iperproteico (100 g apportano 43 calorie principalmente sotto forma di proteine), l’albume è inoltre ricco di acqua e preziosi minerali, come sodio e potassio. Lattuga: ipocalorica.Carne trita di manzo: povera di grassi saturi, in favore di proteine, sali minerali (su tutti potassio, calcio e fosforo) e alcune vitamine. Come la Ce la B12. Da evitare solo se si soffre di colesterolo alto.