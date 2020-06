Dieta dell'anguria per dimagrire 5 kg nell'estate 2020: menÃ¹

Italia

Dieta dell'anguria per dimagrire 5 kg nell'estate 2020: menù Dieta dell'anguria per dimagrire 5 kg nell'estate 2020: menù

La dieta dell’anguria è la dieta ideale per l’estate 2020, l’estate dei tempi del covid 19. Si tratta di una dieta ipocalorica e rinfrescante ideale per ritrovara la forma fisica dopo i mesi del lockdown da coronavirus. L’anguria da sempre è nota come frutto fresco e gustoso dall’alto potere snellente. L’anguria è il frutto ideale per sgonfiare la pancia e dimagrire sino a 5 kg. L’anguria è senza dubbio uno degli alimenti più amati dell’estate, perfetta per chi ha voglia di rimettersi in forma. Questo cibo infatti è ricco d’acqua e sali minerali, ha pochissime calorie (circa 15 ogni 100 grammi) e un alto potere saziante. La sua polpa zuccherina, che la rende perfetta per una merenda o per un dopo cena goloso, contiene vitamina A, C e B, ma anche carotenoidi, che migliorano l’abbronzatura e proteggono la pelle. L’anguria è un vero e proprio super alimento, l’ideale per la bellezza perché contrasta l’azione dei radicali liberi, favorisce la produzione di melanina e rallenta l’invecchiamento dell’epidermide. Questo frutto gustoso è ricco di licopene, una molecola antitumorale, che controlla la divisione delle cellule. L’alto livello di potassio e vitamina C rendono l’anguria ottima pure per le donne incinta e per chi fa sport. Diuretico e drenante, questo frutto è l’ideale per perdere peso e contrastare la cellulite, soprattutto se viene inserito in un regime dietetico. Ma vediamo in un esempio di menù facile cosa si mangia nella dieta dell’anguria nell’estate ai tempi del covid 19.Colazione con una tazza di tè verde, una macedonia di frutta e un frullato di anguria.A pranzo puntate su spaghetti integrali con un sugo a base di pomodoro e basilico, accompagnati da verdure grigliate. A merenda scegliete una fetta di anguria, mentre a cena optate per un trancio di salmone al forno con un’insalata leggera. Seguendo questo regime ipocalorico per circa una settimana riuscirete a perdere sino a 5 kg, eliminando il gonfiore dalla pancia, combattendo la cellulite e la ritenzione idrica. Evitate le cotture particolarmente pesanti, come le fritture, scegliete i cereali integrali e bevete almeno due litri di acqua al giorno. Durante la dieta sfruttate la vostra fantasia per realizzare tantissimi piatti a base di anguria, dalla granita ai frullati, passando per le centrifughe e i gelati.Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire la dieta dell’anguria op qualsiasi altra dieta.