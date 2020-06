Bonus docenti da 500 euro entro il 31 agosto 2020: ecco a chi spetta

Italia

Roma – Il bonus docenti fino a 500 euro si potrà avere entro il 31 agosto 2020. Si tratta di un’iniziativa dell’allora Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prevista dalla legge 107 che all’ art. 1 comma 121. Il bonus docenti da 500 euro o Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche spetta ai: docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale; docenti che sono in periodo di formazione e prova; docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all’art. 514 del Dlgs.16/04/94, n.297, e successive modificazioni; docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati; docenti nelle scuole all’estero; docenti delle scuole militari.Entro quale data ho la possibilità di spendere i 500 euro? Fino al 31 agosto 2020 ma con un importante aspetto da tenere in considerazione: Ciascun insegnante in possesso di una utenza SPID può accedere al bonus previsto per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020; le somme residue vanno spese obbligatoriamente entro due anni dalla loro emissione. Ma cosa si può acquistare con il bonus da 500 euro o Carta del docente? Come sottolinea la Direzione generale per il personale scolastico, la Carta del Docente consente “di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali” (art. 1, comma 121, legge 107/2015).Di conseguenza è possibile acquistare, fino al 31 agosto, successivo di due anni rispetto al precedente primo settembre, data di inizio dell’erogazione del bonus (lo dicevamo negli esempi sopra): personal computer; computer portatili o notebook; computer palmari; e-book reader e tablet; strumenti di robotica educativa. Tali strumenti informatici sostengono per l’appunto la formazione continua dei docenti. Fino al 31 luglio corrente anno sarà possibile comprare: webcam e microfoni; penne touch screen; scanner; hotspot portatili; stampante 3D e strumenti musicali, in armonia con le iniziative previste nel PTOF e nel piano nazionale di formazione.Quali software possono essere acquistati con la Carta del Docente? Programmi e applicazioni: disponibili in formato elettronico; disponibili in cloud; scaricabili online o incorporati in supporti quali memorie esterne, CD, DVD, Blue Ray; destinati alle specifiche esigenze formative di un docente, come ad esempio programmi che permettono di consultare enciclopedie, vocabolari, repertori culturali o di progettare modelli matematici o di realizzare disegni tecnici, di videoscrittura, di editing e di calcolo (strumenti di office automation).