Bonus da 3 mila euro a 4 mila euro per motorino elettrico

Roma – Bonus da 3 mila a 4 mila euro per l’acquisto di un motorino elettrico o ibrido. Il bonus varia se con o senza rottamazione. Senza rottamazione arriva fino a 3mila euro nel 2020 sull'acquisto di motorini elettrici o ibridi, il contributo sale a 4mila in caso di contestuale rottamazione di quello vecchio. Lo prevede un emendamento riformulato al dl Rilancio approvato in commissione Bilancio alla Camera.Il testo è una proposta M5s e Pd.