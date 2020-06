Italia

Bonus Covid 19 da 2.000 euro per medici ed infermieri: ecco a chi spetta Bonus Covid 19 da 2.000 euro per medici ed infermieri: ecco a chi spetta

Roma – Il bonus Covid 19 da 2.000 euro per medici ed infermieri è stato approvato dalla Commissione Bilancio alla Camera. A darne notizia è stato Matteo Salvini, attraverso un post apparso sulle proprie pagine social, subito ripreso da diverse testate giornalistiche. Ma a chi spetta il bonus Covid 19 da 2.000 euro? Il bonus Covid 19 potrà raggiungere i 2.000 euro lordi, e sarà commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza Covid 19. Una richiesta avanzata dalla Lega e riformulata dai relatori. Questo è quanto prevede un emendamento bipartisan al Dl rilancio, riformulato dai relatori e approvato dalla commissione Bilancio della Camera.«Un ravvedimento operoso strappato al governo dalla Lega per dare un ringraziamento concreto, e non solo a parole, a chi ha lottato in prima linea per settimane intere, senza sosta, giorno e notte, assicurando cure e assistenza agli italiani», concludono.