Come fare la pizza senza glutine: ricetta facile

La pizza senza glutine o senza la farina di frumento è una pizza facile da preparare in casa. La ricetta della pizza senza glutine che ora elenchiamo è una ricetta nota anche come “pizza del cavolo. Ecco tutti gli ingredienti che occorrono: 1 cavolfiore da circa mezzo kg, parmigiano, pepe, sale, origano q.b., 2 uova, 1 mozzarella a fette, una zucchina grigliata, 1 peperone grigliato, 1/2 mezza carota, alcune fettine di cipolla grigliata, foglie di basilico. Vediamo ora come si prepara la pizza senza glutine: per prima cosa mondate il cavolfiore eliminando le foglie esterne, tagliatelo in piccoli pezzi e tritateli nel mixer fino ad ottenere una consistenza molto fine.Quindi versate il cavolfiore tritato in una ciotola e aggiungete sale, pepe, parmigiano e uova, amalgamando bene il composto. Sistemate poi l’impasto in una teglia rivestita con della carta da forno, cercando di schiacciarlo bene affinché risulti compatto. Infine infornate la teglia a 150° lasciando cuocere per circa 30 minuti; una volta che l’impasto ha raggiunto la giusta doratura, aggiungete le verdure e la mozzarella, lasciando ultimare bene la cottura. Infine, guarnire con qualche foglia di basilico.