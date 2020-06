L'assessore regionale Alberto SamonÃ  in provincia di Ragusa FOTO

Attualità

Modica – L’assessore regionale ai Beni Culturali oggi ha fatto tappa in provincia di Ragusa. Da Ragusa Ibla a Modica e da Scicli e Sampieri a Kamarina. Ad accompagnare l’assessore nelle varie tappe iblee alcuni esponenti della Lega, il deputato nazionale, Nino Minardo, il deputato regionale Orazio Ragusa ed il consigliere comunale Mommo Carpentieri. La visita dell’assessore Samonà è servita per fare un sopralluogo di alcuni siti culturali dei vari Comuni iblei ed a stabilire degli interventi. Presente anche il soprintendente di Ragusa, Giorgio Battaglia.L’assessore si è recato nel Duomo di San Giorgio dove ha potuto constatare il recente crollo di alcuni calcinacci nello spazio antistante la cappella di San Giorgio rassicurando un intervento immediato.Durante la visita si è anche parlato dei finanziamenti bloccati tra cui quello di 5 milioni per Cava Ispica e quello per il recupero della Fornace Penna di contrada Pisciotto e del parco archeologico di Kamarina.