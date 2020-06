Fare Verde Vittoria e la bonifica della villa comunale

Attualità

Vittoria - L’associazione di protezione ambientale Fare Verde Vittoria, il gruppo civico Eco Vittoria con la presenza di alcuni volenterosi cittadini, sabato 27 giugno 2020 hanno bonificato da rifiuti di ogni genere parte della villa comunale di Vittoria. Lo spirito di volontariato puro strettamente legato all’amore nei confronti del bene comune e dell’ambiente ha creato gli ingredienti perfetti per ripulire con sorrisi, sacchi e guanti la parte terminale della villa che si affaccia sulla vallata dell’Ippari, abbruttita da centinaia di bottiglie di vetro, plastica, rifiuti vari barbaramente dispersi da cittadini incivili e cha facevano “bella mostra”anche perché mai ripuliti dagli addetti ai lavori.Fare Verde Vittoria coglie l’occasione per invitare tutti i cittadini ad essere rispettosi e vigili tutori di un bene importantissimo per la comunità come la villa comunale. Inoltre chiede a chi di dovere ad attuare una maggiore cura ed attenzione per il patrimonio verde della città oltre alla periodica bonifica anche nelle zone meno accessibili, l’utilizzando di competenze specifiche applicando la delibera comunale n° 703 del 27/10/2010, Carta del Verde voluta fortemente dalle associazioni ambientaliste e recepita dall’amministrazione comunale. Insieme per una crescita civile e culturale obbiettivi irrinunciabili.