Estate 2020, notti barocche a Scicli: ecco quando

Scicli – Notti barocche.Lo scenario è quello del centro storico di Scicli, le date sono il 3 e 4 luglio, con replica il 17 e 18 luglio, due venerdì e due sabati. La giunta Giannone insieme a Confcommercio Scicli, Cna, Pmi Centro Servizi, Pro Loco Scicli, Fenimprese, Confartigianato, dà un doppio appuntamento per vivere Scicli nelle sere d’estate. L’iniziativa nasce dal confronto dell’Amministrazione con le organizzazioni e con i partecipanti al tavolo istituzionale dell’assessorato Sviluppo Economico per promuovere le iniziative per la ripartenza della città con il coinvolgimento delle attività commerciali, artigianali e di ristorazione. Prevista l'apertura straordinaria dei siti culturali e delle chiese, guide gratuite del centro storico (prenotabili via mail scrivendo a g.sava@comune.scicli.rg.it), shopping fino a tarda notte con bonus acquisti e musica, dalle 22.00 alle 2 di notte. Le visite guidate saranno offerte da guide accreditate, secondo le misure Anti-Covid. Prevista la presenza della banda musicale Maestro Ottavio Penna e del gruppo “Popolar Sound Music”. Una conferenza stampa di presentazione dell’evento si terrà, alla presenza del sindaco Giannone, dell’assessore alla cultura Caterina Riccotti e dell’assessore al turismo Emilia Arrabito il 1luglio a palazzo Spadaro alle 10,30.