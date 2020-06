Asd Multicar Amarù ha deciso di investire sul talento di Margherita Putelli

Sport

Vittoria - Si allena al velodromo di Noto, sotto la guida del professore Rosario La Rosa. Ma è in forza alla Multicar Amarù. Un talento di cui si dice un gran bene e che, nei mesi a venire, potrà dimostrare ancora di più la propria forza. Stiamo parlando di Margherita Putelli che, classe 2008, quindi giovanissima, è descritta come un’atleta di importanti prospettive. “Siamo lieti che Margherita – afferma il presidente del sodalizio vittoriese, Carmelo Cilia – abbia voluto condividere il suo percorso con il nostro. Ci stiamo mettendo d’impegno per fare in modo che possa crescere nella maniera migliore, lei così come tutti i nostri ragazzi”. Putelli, nata a Brescia e vincitrice di numerose gare in Lombardia, è arrivata in Sicilia nel 2019.Nel G1 aveva ottenuto alcune vittorie e parecchi secondi posti ma tutto ciò l’aveva lasciata inappagata. Nel G2 ha tirato fuori le unghie vincendo praticamente quasi tutte le gare del campionato. Nel G3 la stessa cosa. Nel G4 si è messa in luce vincendo il regionale su strada femminile, classificandosi tra le prime cinque del trofeo Rosa della Lombardia. Ha inoltre partecipato alla Coppetta d’oro 2018 dove è giunta quarta e la sua squadra seconda. “L’auspicio – continua Cilia – è che la forza e la determinazione di Margherita possano fungere da traino per tutti gli altri atleti del nostro gruppo che, pedalata dopo pedalata, stanno crescendo e vogliono cercare di migliorare sempre di più. Abbiamo dimostrato, anche in questo periodo così difficile, che la preparazione è tutto. E quindi dovremo cercare di essere sempre più allenati in vista delle competizioni agonistiche che si terranno nel corso di questa tormentata stagione.Noi, lo ribadiamo ancora una volta, vogliamo fare la nostra parte sino in fondo. E cercheremo, per quanto possibile, di arrivare a recitare un ruolo da protagonisti. E’ un piacere ringraziare il patron Riccardo Amarù che ci segue con la massima attenzione e ci stimola a dare il meglio. Un grande entusiasmo, quello di Amarù, che a cascata viene riversato su tutta la squadra”.