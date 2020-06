Dieta, ecco come dimagrire 10 kg: menÃ¹

Salute e benessere

La dieta ideale per dimagrire fino a 10 kg in 4 mesi deve essere ipocalorica, sana ed equilibrata, e soprattutto deve essere associata ad una buona e regolare attività motoria. Per poter dimagrire 10 kg, cercando di salvaguardare il nostro stato di salute, occorre una dieta che possa limitare l’assunzione di grassi e quindi cercare di evitare il deposito adiposo, intaccando le riserve di grasso del nostro corpo. Per poter dimagrire, bisogna assumere meno energia di quella che consumiamo giornalmente, bisogna introdurre le giuste percentuali di nutrienti energetici (proteine, grassi, carboidrati), così da poter trovare un equilibrio e mantenere un basso livello d’insulina.Per poter dimagrire fino a 10 kg senza arrecare danno alla salute dell’organismo bisogna seguire alcune regole alimentari ovvero adottare un regime ipocalorico, corrispondente al 70% dell’energia totale normocalorica; assumere minerali, vitamine e fibre; assumere le giuste percentuali di nutrienti energetici, una percentuale che varia dal 25% al 30% di lipidi, una percentuale che varia dallo 0,8% a 1,5g/kg del peso fisiologico e carboidrati per l’energia che rimane. La dieta per dimagrire fino a 10 kg prevde ogni giorno il consumo di 5 pasti giornalieri: colazione, pranzo, cena e due spuntini (uno a metà mattina ed uno a metà pomeriggio). La percentuale calorica dei pasti deve essere: 15% per la colazione, 40% per il pranzo, 35% per la cena e 5% per gli spuntini.Tagliando una quantità di 500 calorie al giorno, si potranno perdere 10 kg in un periodo di 4 mesi, perdendo un kg a settimana. Non ci devono essere restrizioni esagerate: ogni giorno bisogna mangiare quasi tutti i cibi che rientrano nei gruppi alimentari, non demonizzando alcun gruppo, come grassi e carboidrati. Ma vediamo in un esempio di menù settimanale cosa si mangia ogni giorno in una settimana per poter dimagrire fino a 10 kg in 4 mesi. Lunedì: colazione con un bicchiere di latte parzialmente scremato e un kiwi. Pranzo: braciola di maiale alla griglia, carote lesse condite con un cucchiaino di olio d’oliva, prezzemolo e succo di limone, due fette di pane integrale tostato. Spuntino: una mela. Cena: un piatto di minestrone con riso, condito con un cucchiaino di olio d’oliva ed un cucchiaio di parmigiano, spigola ai ferri condita con un cucchiaino di olio d’oliva, limone e prezzemolo.Martedì: colazione con un bicchiere di latte scremato con caffè e due fette biscottate integrali. Pranzo: prosciutto crudo sgrassato e pomodori conditi con un cucchiaino di olio d’oliva, aceto, basilico e origano. Spuntino: una pera. Cena: 70 grammi di pasta condita con rucola, quattro pinoli, ricotta e un cucchiaio di parmigiano, una mela. Mercoledì: colazione con un bicchiere di latte scremato con caffè e una mela. Pranzo: filetto di sogliola cotta al vapore, condito con un cucchiaino di olio d’oliva, prezzemolo e limone, radicchio grigliato e pane integrale tostato. Spuntino: una spremuta di arancia o di pompelmo. Cena: 80 grammi di pasta condita con zucchine lesse o cotte in padella senza olio, polpo lesso con un cucchiaino di olio d’oliva, limone, aglio e prezzemolo.Giovedì: colazione con un bicchiere di latte scremato con caffè e due fette biscottate integrali. Pranzo: fettina di vitella cotta ai ferri, condita con limone e insalata di carote, fagiolini e zucchine al vapore, condita con un cucchiaino di olio d’oliva e limone. Spuntino: pane integrale ed una tazza di tè verde. Cena: 65 grammi di riso condito con piselli e un cucchiaino di burro, 50 grammi di fiocchi di latte e zucchine cotte alla griglia. Venerdì: colazione con un bicchiere di latte scremato con caffè e due fette biscottate integrali. Pranzo: insalata di pesce al vapore con pesce spada, gamberi, zucchine, lattuga e pompelmo, condita con un cucchiaino di olio d’oliva, limone e aceto, spinaci al vapore e pane integrale. Spuntino: una mela. Cena: 80 grammi di riso con pomodori pelati e un cucchiaino di olio d’oliva, una fettina di pollo alla griglia con peperoni cotti al vapore.Sabato: colazione con un bicchiere di latte parzialmente scremato con caffè e due fette biscottate integrali. Pranzo: carne di vitella condita con succo di limone, spinaci lessi o ripassati in padella, conditi con un cucchiaino di olio d’oliva, uno spicchio d’aglio e peperoncino, pane integrale. Spuntino: una pera. Cena: 80 grammi di pasta con pomodori pelato e tonno al naturale e zucchine alla griglia, condite con un cucchiaino di olio d’oliva. Domenica: colazione con un bicchiere di latte scremato con caffè e due fette biscottate integrali. Pranzo: merluzzo cotto alla piastra condito con succo di limone e fagiolini lessi conditi con un cucchiaino di olio d’oliva, uno spicchio di aglio e peperoncino. Spuntino: una mela. Cena: 80 grammi di pasta condita con zucchine lesse o cotte in padella senza olio, polpo al vapore condito con un cucchiaino di olio d’oliva, limone, aglio e prezzemolo. Prima di seguire qualsiasi dieta è raccomandato chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista. Qualsiasi tipo di dieta è vietata a chi soffre di patologie importanti come ad esempio il diabete senza aver chiesto il parere del proprio medico.