Rimedi naturali

Tisane dimagranti: ecco come assumerle e per quanto tempo Tisane dimagranti: ecco come assumerle e per quanto tempo

Le tisane dimagranti sono tra i rimedi naturali più consigliate per perdere peso in modo naturale, si realizzano infatti utilizzando erbe e piante che, grazie ai loro principi attivi, aiutano a bruciare i grassi e depurare e drenare l’organismo, oltre ad attivare il metabolismo. È importante però sottolineare che questi infusi fai da te non devono essere considerati come delle soluzioni veloci per dimagrire: le tisane dimagranti, infatti, vanno assunte seguendo un’alimentazione sana e bilanciata, associata a regolare attività fisica. È inoltre fondamentale rivolgersi ad un professionista, prima di consumarle, che valuterà la situazione caso per caso, tenendo conto anche di eventuali patologie e dell’assunzione di farmaci.Oltre che per perdere peso, questi benefici infusi aiutano anche ad aumentare la diuresi, soprattutto le tisane drenanti, diminuendo così la ritenzione idrica, spesso associata al sovrappeso. Per notare gli effetti benefici di queste tisane bisogna assumerle regolarmente per periodi abbastanza lunghi, seguendo sempre i consigli e le dosi suggerite dall’erborista o dal proprio medico. Le tisane dimagranti agiscono grazie ai loro principi attivi che donano a questi infusi proprietà termogeniche: aiutano cioè ad aumentare il metabolismo, permettendo così di bruciare calorie più velocemente. Inoltre sono spesso composte da erbe ricche di fibre che svolgono un’azione diuretica e lassativa, oltre che depurativa.Queste sostanze ad effetto diuretico e depurativo unite all’acqua con cui si prepara la tisana, risultano efficaci nel favorire l’eliminazione di sostanze tossiche dall’organismo, facilitando allo stesso tempo la perdita dei chili di troppo. Le fibre, inoltre, aumentano il senso di sazietà riducendo l’assorbimento da parte dell’intestino di grassi e tossine. Per avere un dimagrimento naturale bisogna bere le tisane dimagranti ogni giorno, da 1 a 3 tazze per un periodo che può variare da 2 settimane a 1 mese o anche di più, in base alle indicazioni del medico. Si possono assumere subito prima o dopo i pasti principali, ma anche durante lo spuntino o la merenda: in questo modo terremo sotto controllo il senso di fame.Per una migliore efficacia dimagrante sarebbe meglio bere le tisane così come sono, evitando l’uso di dolcificanti. Preferibilmente acquistate le erbe per la preparazione delle tisane in erboristeria e raccoglietele solo se le conoscete bene e in luoghi non inquinati.