Coronavirus, bevono disinfettante per le mani: 3 morti

Tre persone sono morte, una quarta ha perso la vista in modo permanente negli Stati Uniti a causa di un avvelenamento da metanolo, causato dall'ingestione di igienizzante per le mani. A riferirne sono state le autorità sanitarie del New Mexico, precisando che altre tre persone versano in condizioni critiche. "Tutte e sette le persone hanno bevuto secondo le ricostruzioni l'igienizzante per le mani che conteneva metanolo". Secondo quanto appurato l'ingestione dell'igienizzante è legata ad un problema di alcolismo e la segretaria alla Sanità dello stato americano, Kathy Kunkel, ha lanciato un messaggio alla popolazione: "Se credete di aver fatto uso o consumo di igienizzante per le mani contenente metanolo, per favore chiedete un soccorso medico.Un antidoto all'avvelenamento da metanolo, infatti, esiste ma prima viene somministrato, più alte sono le possibilità per il paziente di guarire".