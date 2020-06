Ricetta dietetica: insalata con bacche di goji, noci e pomodorini

Cucina

L’insalata con bacche di goji, noci e pomodorini è un piatto ideale per chi è a dieta. Si tratta di un piatto che si può preparare come contorno ai secondi piatti ed è ideale per chi segue una dieta vegetariana. E’ la ricetta ideale prima di andare a fare sport oppure dopo una sessione di allenamento faticosa, per la sua ricchezza di antiossidanti e sali minerali come il magnesio. Grazie ai nutrienti che contiene, questa insalata è anche perfetta all’interno di una dieta vegetariana. Ecco gli ingredienti che occorrono per preparare l’insalata con bacche di goji, noci e pomodorini: 450 g pomodori ciliegini, 200 g lattughino, 40 g bacche di goji essiccate, 40 g noci, 2 cucchiai olio extravergine d'oliva, sale q.b.Le bacche di goji sono conosciute anche come bacche della longevità: introdurle nella tua alimentazione ti donerà benefici importanti per la salute dell’organismo. La presenza delle noci, inoltre, garantisce buone proprietà nutritive e sazianti.Le bacche di goji condividono le proprietà antiossidanti dei frutti rossi, hanno effetti antinfiammatori, aiutano a contrastare i radicali liberi responsabili dell’invecchiamento cellulare. Contengono molte vitamine, in particolare la vitamina C, la vitamina A e le vitamine del gruppo B, oltre a sali minerali e innumerevoli antiossidanti. Per queste ragioni, vengono considerate un “superfood”. Le noci contribuiscono a regalare a quest’insalata ulteriori proprietà antiossidanti.Gli omega 3 che contengono sono essenziali per contrastare il colesterolo LDL. Grazie all’elevato potere energetico e alla presenza di proteine, di sali minerali come il magnesio e dell’arginina, le noci sono anche indicate per recuperare energie in periodi intensi ma anche per gli sportivi. La frutta secca, anche se molto calorica – 100 g di noci contengono 660 calorie -, è consigliata in un regime di sana alimentazione. Puoi mangiarla anche a dieta, soprattutto sei fai sport, consumandola con moderazione per godere di tutte le preziose proprietà antinfiammatorie e benefiche per l’organismo. I pomodori contengono licopene, un potentissimo antiossidante con grandi benefici per l’organismo, che sembra essere un valido aiuto anche in caso di osteoporosi.Il pomodoro, inoltre, favorisce la buona salute del tratto intestinale, grazie all’alto contenuto di fibre.