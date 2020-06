Dieta, metodo Tabata per dimagrire come Noemi: ecco cos'Ã¨ e come funziona

Salute e benessere

Dieta o metodo Tabata per dimagrire? Secondo la famosa cantante Noemi per dimagrire velocemente basta seguire il metodo Tabata. La popolare cantante, il cui vero nome è Veronica Scopelliti, commenta così nella sua pagina Instagram, dove ha postato una foto con un fisico da urlo, alle domande poste da moltissimi fans e personaggi famosi. Lei ha scritto: "Giorni e giorni di faticosa ricerca mi hanno portato nella location perfetta per la prima foto a tema estate . Per il momento direi che la spiaggia può aspettare, nella vigna si sta troppo bene". In realtà i filari che la circondano non sono stati degnati nemmeno di uno sguardo. Tutte le attenzioni di followers e colleghi si sono concentrate sulla "nuova" Noemi: la più telegrafica è stata Laura Pausini che ha scritto "Sei una bomba" mentre in tanti le hanno chiesto quale fosse il suo segreto.E Noemi non si è fatta pregare e ha svelato di aver seguito il metodo Tabata. Ma cos’è il metodo Tabata? Il metodo Tabata, inventato negli anni ’90 da uno scienziato giapponese Izumi Tabata, è uno dei programmi di allenamento più gettonati da chi vuole perdere i chili di troppo in poco tempo. Si tratta di allenamenti intervallati ad alta intensità (HIIT) ma, attenzione, non è adatto a tutti. Nonostante gli esercizi siano raggruppati in brevi serie, questo allenamento non deve mai essere eseguito senza prima aver dedicato del tempo a un riscaldamento accurato. Inoltre, al termine dell'allenamento bisogna fare esercizi di defaticamento.Insomma, si tratta di un metodo che sottopone il corpo a una grande fatica ed è per questo motivo che non è consigliato a chi è in forte sovrappeso, soffre di disturbi cardiovascolari o di altre patologie.