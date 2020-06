Dimagrire senza dieta Ã¨ possibile? Ecco come fare

Salute e benessere

Dimagrire senza dieta è possibile? E’ la domanda che spesso ci si pone quando si vuole perdere peso velocemente. Non tutti sanno che a volte basta seguire delle buone e sane abitudine fatte di semplici regole che aiutano a perdere peso senza lo stress di pesare gli alimenti o fare attenzione alle calorie di ciò che si mangia. Ma vediamo cosa fare per dimagrire senza dieta. Ecco alcune regole per perdere peso senza seguire rigidi regimi alimentari e patire la fame. La prima cosa da fare è lo sport, si può cominciare anche con una passeggiata al giorno di almeno 30 minuti. Poi bisogna mangiare nei momenti giusti: segui la crono nutrizione.Rispetta il tuo orologio biologico, e facilita il tuo metabolismo mangiando a orari regolari e costanti. La regolarità dei pasti e degli orari aiuterà anche il metabolismo e il ritmo tra il digiuno e la digestione. Gli orari non devono per forza essere uguali per tutti, ma devono essere costanti, e ritagliati sulla tua giornata, in base ai tuoi impegni. È il concetto della crononutrizione, che non è una dieta ma solo una buona regola di comportamento a tavola. Ecco come funziona: a un'ora dal tuo risveglio fai una colazione sostanziosa, nelle 4 o 6 ore successive prepara un pasto nutriente a base di proteine, 5 ore dopo il pranzo mangia degli zuccheri sani, come per esempio un frutto, a fine giornata, e solo se hai fame, fai una cena leggera.Lo schema è adattabile, e non così terrificante come sembra: se hai una cena con amici o parenti, molto ricca e che ti fa tardare, la mattina successiva puoi accorpare colazione e pranzo con un brunch sostanzioso, tra le 10 e le 14, e poi tornare a mangiare durante la cena, preparando qualcosa di leggero. L'importante insomma è mantenere l'equilibrio. Altra regola da seguire è quella di mangiare lentamente. Mangiare lentamente aiuta la digestione ed è anche un ottimo modo per non esagerare nelle quantità. Fai spuntini intelligenti: stuzzicare con cioccolatini, patatine o altre leccornie è il nemico numero uno di un buon regime alimentare. Spesso queste piccole voglie sono frutto di un bisogno psicologico, non c'entrano nulla con la fame. Impara a gestire con furbizia le piccole voglie, magari bevendo un tè o una tisana.Per perdere peso con più facilità, impara a sostituire gli alimenti tra loro, scegliendo quelli di una stessa categoria con meno calorie. Per esempio, da un punto di vista calorico e nutrizionale, preferisci il pollo al manzo, se hai bisogno di carne. Allo stesso modo, sostituisci la pasta alla carbonara con una pizza, preferisci il pane ai cereali rispetto a quello fatto con farine bianche. Un piccolo aiuto nell'evitare carboidrati e zuccheri raffinati può venire dai suggerimenti della dieta senza glutine. Prediligi i cibi fatti in casa: si tratta di un metodo della nonna, eppure molto efficace: i cibi fatti in casa sono sempre meglio dei pasti fuori. Sono più sani e digeribili, e hanno il vantaggio di darti il controllo su tutto, dagli ingredienti ai metodi di cottura alle dosi. Un modo per rendere più divertente il tutto è anche provare ingredienti diversi, non i soliti.Prediligi tutte le verdure e la frutta. Infine dormi bene. Molti studi scientifici dimostrano che la mancanza di sonno e l'aumento di peso sono correlati. Cioè: dormire bene ti aiuta anche a mantenere la linea. Trova i tuoi modi di combattere lo stress, così ti potrai assicurare sonni tranquilli. Dormire bene non significa però passare tutti i momenti liberi sul divano, anzi! Per assicurarti un buon sonno devi stancarti anche fisicamente, magari con lunghe passeggiate all'aperto o una corsetta al parco. Insomma, la parola chiave è sempre equilibrio, e anche dimagrire senza dieta comporta prendersi cura non soltanto del cibo, ma anche degli altri aspetti della tua vita.