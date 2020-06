Attualità

Scicli, rientro a scuola a settembre: riunione con dirigenti scolastici

Scicli - Il vicesindaco Caterina Riccotti ha invitato i dirigenti scolastici di Scicli a una riunione in Municipio per martedì 30 giugno alle ore 09,00, presso la sala giunta, per discutere delle problematiche connesse al riavvio delle attività didattiche del nuovo anno scolastico 2020/2021, anche alla luce delle nuove disposizioni in materia di prevenzione contagio Covid.