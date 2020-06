Flash Mob ricco di colori a Ragusa per una scuola adeguata

Attualità

Ragusa - Flash Mob sentito e partecipato ieri pomeriggio in Piazza San Giovanni a Ragusa. Ad animarlo docenti, famiglie e alunni di ogni età in concomitanza con la manifestazione nazionale organizzata dal comitato "Priorità alla scuola". Presenti una cinquantina di persone tra cui molti bambini. Il problema della riapertura a settembre delle scuole rappresenta una grande preoccupazione per tutto il personale scolastico e anche per le famiglie. La presentazione delle linee guida alle OO.SS., avvenuta giorno 24, preoccupa tutta la società: la riduzione del tempo scuola (le ore di lezione si ridurrebbero a 40 minuti), la possibilità di accorpare insegnamenti affini, j doppi turni non soddisfano le richieste delle OO.SS e le aspettative delle famiglie.Viene pure demandata ai dirigenti scolastici e ai sindaci la possibilità di organizzazione e l' autonomia nella gestione della riapertura. “Solo con l’aumento di un organico adeguato, afferma Graziella Perticone, segretaria generale della FLC CGIL di Ragusa, si potrà garantire la sicurezza nelle aule scolastiche e una didattica migliore. Ovviamente la possibilità di incrementare gli organici darebbe oltretutto la possibilità di garantire il rientro di molti docenti ancora titolari in altre province e l'assunzione di precari”.