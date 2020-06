Appuntamenti

Grest 2020 a Ragusa Grest 2020 a Ragusa

Ragusa - All’insegna del claim “Lontani ma vicini”, che si cuce perfettamente addosso alle situazioni che sono state vissute in questi ultimi mesi ma, soprattutto, alla necessità di rispettare le norme vigenti sul distanziamento sociale per scongiurare eventuali contagi da Covid-19, torna, alla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, a Ragusa, il Grest. L’oratorio estivo è in programma a partire da lunedì 29 giugno e andrà avanti per quasi un mese, sino al 21 luglio. Ogni giorno, escluso la domenica, si terrà nei locali parrocchiali dalle 16 alle 18. “Quest’anno, più che mai – spiega il parroco, don Marco Diara – il Grest assolve a una funzione importantissima.Da un lato, infatti, ospiteremo un congruo numero di ragazzini che, da mesi senza frequentare alcun tipo di attività, soprattutto scolastica, avranno una sorta di battesimo del fuoco visto che potranno finalmente tornare a socializzare nel contesto del nostro gruppo estivo. E poi, dall’altro, i genitori potranno tornare ad affidarsi a una agenzia educativa dopo che, per troppo tempo, sono stati costretti a dover rinunciare a quella tradizionale rappresentata dalla scuola per le note vicende legate alla pandemia che tutti conosciamo. Dunque, il Grest 2020 avrà un sapore davvero molto particolare e cercheremo tutti noi, in testa gli animatori, di renderlo il più speciale possibile. Non vediamo l’ora di iniziare.I posti disponibili si sono già esauriti. Questo a testimonianza del fatto che si avverte forte, tra i più piccoli, la necessità di tornare a interagire”. La parrocchia Sacro Cuore di Gesù, dunque, anche in questa occasione, si sta impegnando al massimo per far sì che la comunità possa essere protagonista il più possibile.