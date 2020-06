Bonus da 600 euro per chi assiste disabile o malato: anche con Reddito di emergenza

Italia

Roma – Un bonus da 600 euro al mese per i caregiver ovvero per quelle persone che si sono prese cura di un parente in condizioni di disabilità o di non autosufficienza. E’ quanto previsto in un emendamento al Decreto di Rilancio, all'esame della commissione Bilancio alla Camera. Il bonus è valido per due mesi, aprile e maggio 2020 e, così come è stato spiegato nella relazione, "è compatibile con il reddito di emergenza e il reddito di cittadinanza". La misura adottata per l’emergenza epidemiologica da Covid 19 prevede un costo di 75 milioni di euro. Il nuovo bonus da 600 euro potrebbe aggiungersi alla galassia di contributi varati dal decreto Rilancio.Proprio in queste ore l'Inps, ha annunciato il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, l'Inps ha avviato le procedure di pagamento per le prime 100 mila domande di bonus per i lavoratori domestici. "Con questa misura, introdotta col decreto Rilancio, garantiamo un aiuto concreto a una categoria di lavoratori duramente colpita dall'emergenza Covid19", ha scritto su Twitter.