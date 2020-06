Grave incidente stradale sulla Vittoria Scoglitti FOTO

Cronaca

Vittoria - Grave incidente stradale oggi intorno alle ore 6.20 sulla Sp 17, la Vittoria Scoglitti. Lo scontro è avvenuto tra un’auto, un’Alfa Romeo 147 e un autocarro Fiat Turbo Daily. Ad avere la peggio è stato il conducente dell’auto, un giovane di Vittoria, rimasto incastrato tra le lamiere del mezzo. Sul posto, infatti sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre il corpo e l’ambulanza del 118 che ha trasportato il giovane al Pronto Soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. Anche il conducente dell'autocarro, un bracciante agricolo, è stato trasportato in ospedale. Per i rilievi dell’incidente è intervenuta la Polizia Municipale. (Foto Assenza)