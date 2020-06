Ragusa capofila distretto socio sanitario 44: riceve oltre 2 milioni di euro

Attualità

Ragusa - Il Comune di Ragusa, capofila del Distretto Socio Sanitario 44 e quindi gestore dei progetti e della rendicontazione delle somme ottenute, ha beneficiato di un importo pari a circa €2.200.000, da utilizzare entro il 31/12/2020, data ulteriormente prorogata per la pandemia al 30/06/2021. Si tratta di risorse già in parte utilizzate per progetti di primo piano come i Lavori di Pubblica Utilità, i Tirocini di formazione, il Microcredito e tuttora in fase di utilizzo. Un avviso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sottolineava come il Comune che, tramite l’articolata piattaforma ministeriale “Sigma Inclusione”, avesse rendicontato almeno il 50% delle somme spese entro l’inizio del mese di dicembre 2019, avrebbe avuto il diritto, come Distretto Socio Sanitario, di poter accedere alla nuova fase del PON e di poter usufruire interamente della somma prevista pari a circa €972.000.Cosi è stato: nei tempi stabiliti si è rendicontato sino alla soglia del 51%, curando la necessaria e successiva fase istruttoria, caratterizzata da richieste integrative e di riscontro da parte del Ministero, mentre contemporaneamente si faceva fronte alla crisi socioeconomica scatenata dalla pandemia. Il sindaco Peppe Cassì dichiara con orgoglio “Ragusa è così il primo Comune in Sicilia, ed uno dei primi in Italia ad aver interamente rispettato tempi e modalità dettate dal Ministero, acquisendo con merito il naturale passaggio alla fase nuova del PON che ci permetterà di continuare a sostenere chi è più in difficoltà. E’ un impegno di cui siamo particolarmente orgogliosi, figlio di un instancabile lavoro di squadra che ha visto come capofila l’assessore Rabito e il consigliere delegato alla Politiche Sociali Luca Rivillito, ma il cui ringraziamento va a tutto l’ambito dei nostri servizi sociali, settore delicato fatto di donne e di uomini che nella difficoltà e alla difficoltà hanno sempre saputo rispondere al meglio, lavorando al PON anche in piena emergenza Covid19.”E da parte sua Luca Rivillito, delegato del sindaco per le Politiche Sociali afferma “è un grande risultato che ha aperto le porte verso la certezza di poter usare l’intera somma prevista per nuovi progetti d’inclusione sociale già a partire da settembre 2020. Ritengo doveroso ringraziare pubblicamente il Presidente del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario 44, Dott. Giovanni Barone, anche in rappresentanza degli organi del Distretto, e la Sig.ra Tiziana Bongiovanni, amministrativa del nostro settore 7 dei Servizi Sociali, che si è interamente occupata del difficile compito di rendicontare le somme spese: è grazie a lei se oggi otteniamo questo importante traguardo.Un plauso che va esteso alle assistenti sociali Dott.ssa Daniela Di Martino e Dott.ssa Giovanna Matteliano, preziose risorse finanziate interamente proprio con il PON fino a giugno 2021, con la speranza di poterle ulteriormente prorogare attraverso l’Avviso 1/2019. Con il loro innesto abbiamo velocizzato in maniera fondamentale l’iter di spesa delle somme previste sui vari progetti: ad oggi siamo già arrivati circa ai 2/3 di somme spese, quindi ampiamente dentro rispetto i termini di scadenza.” (da.di.)