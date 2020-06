Festa San Pietro e San Paolo a Ragusa: si comincia venerdÃ¬

Appuntamenti

Festa San Pietro e San Paolo a Ragusa: si comincia venerdì

Ragusa - Non ci saranno processioni a causa dell’emergenza sanitaria dettata dalle norme anticontagio per il Covid 19. Ma le parrocchie di San Paolo apostolo e di San Pietro apostolo, a Ragusa, hanno voluto comunque predisporre un programma liturgico denso di significato in vista dell’approssimarsi della solennità che si celebra lunedì 29 giugno. I parroci delle due parrocchie, rispettivamente don Mauro Nicosia e don Gino Ravalli, hanno diffuso il programma delle iniziative ricordando che è opportuno arrivare alle celebrazioni eucaristiche muniti di mascherine e almeno venti minuti prima dell’inizio. In entrambi i casi i riti religiosi prenderanno il via venerdì 26 giugno.Nella parrocchia di via Umberto Giordano, quella di San Paolo apostolo, si comincerà con la giornata eucaristica e con una preghiera per la fine della pandemia e per gli operatori sanitari. Alle 8,30 di venerdì la santa messa presieduta da don Giovanni Nobile, alle 9 l’esposizione del Santissimo sacramento, la preghiera delle lodi mattutine e l’adorazione per l’intera giornata. I sacerdoti saranno disponibili per ascoltare le confessioni. Alle 18 la recita del Rosario e alle 18,30 quella dei Vespri. Alle 19 la santa messa presieduta dal parroco, don Mauro Nicosia, e animata dai ministri straordinari dell’Eucarestia e dalla conferenza San Vincenzo de Paoli.Sabato 27 giugno, invece, si pregherà per gli ammalati e le persone sole. Alle 17 la santa messa sarà presieduta dal parroco, don Mauro Nicosia, mentre alle 18 ci sarà il Rosario e alle 18,30 i Vespri. Alle 19, poi, la celebrazione eucaristica presieduta da don Giovanni Nobile. Nella chiesa di via Lazio, quella di San Pietro apostolo, venerdì si pregherà per le famiglie. Alle 8 si terrà la messa, alle 18 la preghiera del Rosario e alle 18,30 la seconda celebrazione eucaristica della giornata. Sabato, invece, si pregherà per il lavoro. Alle 8 la messa, alle 18 la preghiera del Rosario e alle 18,30 la santa messa. Nei pressi di entrambe le parrocchie, è in programma un’azione di pulizia straordinaria promossa dall’impresa ecologica Busso Sebastiano che gestisce il servizio di igiene ambientale in città. Ciò allo scopo di rendere più decorose le aree dove si prevede un maggiore afflusso di persone nel rispetto del distanziamento sociale imposto dalle norme vigenti.