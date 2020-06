Bicarbonato come rimedio naturale di bellezza: ecco a cosa serve

Rimedi naturali

Tra i tanti rimedi naturali per la bellezza c’è il bicarbonato, un prodotto naturale che non manca mai in casa. Non tutti sanno, infatti che il bicarbonato è un ottimo alleato per la cura e la bellezza del corpo e dei capelli delle donne. Il bicarbonato si può utilizzare sia per uno scrub per eliminare le cellule morte da viso e corpo, ma anche per preparare una maschera per capelli grassi. Davvero un ingrediente a cui nessuno saprà resistere. Il bicarbonato è un ingrediente economico e molto efficace, per la cura della pelle, perfetta per pediluvi e scrub. Un alleato di bellezza per pelle e capelli, perchè ha un azione detergente e riparatrice.Ecco come utilizzarlo al meglio per la cura della pelle. Il bicarbonato è conosciuto per le sue proprietà esfolianti, quindi perfetto per preparare uno scrub. Preparate una soluzione con 2 cucchiai di bicarbonato e 4 di latte detergente, mescolate bene e poi applicate sul viso e corpo, facendo dei massaggi delicati. Sciacquate bene con acqua tiepida, volendo potete anche farlo sotto la doccia, in questo modo eliminerete le cellule morte. Dopo lo scrub noterete subito la vostra pelle più luminosa.