Val Grande, dal 27 giugno al 19 settembre '50 sfumature di Parco'

Roma, 23 giu. - Cinquanta giornate per scoprire, in sicurezza, la natura autentica del Parco Nazionale della Val Grande, polmone verde tra Lago Maggiore e Val d'Ossola, in Piemonte. Un paradiso naturale tutelato e valorizzato dall'Ente Parco, che per l'estate 2020, fortemente condizionata dall'emergenza Covid-19, propone una novità assoluta: '50 sfumature di Parco', 50 appuntamenti in calendario dal 27 giugno fino al 19 settembre. Cinquanta giornate, ogni sabato, in cui grandi e piccoli, in compagnia di una Guida Ufficiale del Parco, potranno scoprire la cultura, la flora, la fauna e la geologia del suo territorio.In un'estate particolarmente complicata e decisamente diversa dal solito, il Parco della Val Grande decide di aprire le porte del suo scrigno naturalistico per permettere a tutti, anche agli escursionisti meno esperti, di osservare il territorio dell'area wilderness più vasta dell'arco alpino, rispettando tutte le norme di sicurezza: saranno previsti unicamente piccoli gruppi di partecipanti (massimo dodici persone), che dovranno essere equipaggiati con i dispositivi di protezione necessari e seguire poche e semplici regole per vivere serenamente tutte le esperienze previste dal ricco programma."Con 50 sfumature di Parco inizia l'estate della ripartenza anche nel Parco Nazionale della Val Grande - commenta il presidente del Parco, Massimo Bocci - Saranno cinquanta giornate da trascorrere con le nostre guide ufficiali, un'occasione irripetibile per conoscere i paesi che popolano la nostra area protetta e le meraviglie naturali della Val Grande".