Reddito di emergenza fino a 840 euro: la lista degli esclusi

Roma – Il Reddito di emergenza fino a 840 euro vanta una lunga lista di esclusi. Il Reddito di emergenza previsto dal decreto di Rilancio non sarà erogato in alcuni specifici casi, vediamo quali. Non potranno ricevere il Reddito di emergenza chi riceve il Reddito di cittadinanza e coloro che sono titolari di pensione diretta o indiretta. Tra gli esclusi dal Reddito di emergenza anche coloro che hanno percepito il bonus da 600 euro. Quelle indicate, tra l'altro, sono solo alcune della cause di incompatibilità per l'accesso al reddito di emergenza in quanto la misura è stata pensata per chi, inoltre, non ha preso altri sussidi, bonus e indennità introdotte dal Governo prima con il Decreto Cura Italia, e poi con il Decreto Rilancio.Per esempio, sono esclusi dal reddito di emergenza pure tutti i percettori del bonus 600 euro. Non potranno ricevere il reddito di Emergenza tutti i percettori di prestazioni pensionistiche, così pure i lavoratori, e chi percepisce il reddito di cittadinanza, mentre si fa eccezione per chi percepisce l'assegno di invalidità. Quanto ai lavoratori la misura è chiara, infatti leggiamo che i "titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo" sono esclusi. Queste informazioni sono tutte contenute anche all'interno della brochure informativa sul Rem che si può trovare sul sito dell'Inps.Ad oggi sono quasi 400.000 le domande di reddito di emergenza che sono arrivate all'Inps, e queste sono destinate ad aumentare in quanto i termini per la presentazione delle istanze di accesso al sussidio scadranno, salvo ulteriori proroghe, il 31 luglio del 2020.