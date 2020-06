Attualità

Scicli: Giornata ecologica a Bruca

Scicli – Si è tenuta domenica 21 giugno a Bruca, frazione balneare di Scicli una giornata ecologica per la pulizia delle strade e la sistemazione delle docce. La giornata è stata organizzata dal Comitato di Quartiere Bruca. Dalle 7 di stamattina un folto numero di volontari armati di attrezzi e in tutta sicurezza, ha aggiustato le docce e pulito gli spazi e le strade adiacenti il lido di Bruca. Al lavoro di pulizia hanno aderito anche alcuni componenti dell' associazione Portatori del Gioia. L'assessore Mirabella è intervenuto per dare il suo contributo volontario, ascoltare i rappresentanti del Comitato Bruca e assicurare l'attenzione ai problemi del quartiere da parte dall'amministrazione comunale.È intenzione del Comitato di promuovere giornate analoghe per la pulizia del lido e per sensibilizzare ad un maggiore rispetto del territorio.