Modica, dal 24 giugno il quarto voucher spesa per modicani: ecco a chi spetta

Modica - Da mercoledì 24 giugno i dipendenti dell’ufficio Servizi Sociali cominceranno a contattare i cittadini richiedenti per l'assegnazione del 4° Voucher che hanno ricevuto da 15 giorni il terzo Voucher fondi Ministeriali e non hanno presentato richiesta per accedere al bonus fondi Regionali. Essendo un numero anonimo, si invitano tutti gli interessati a rispondere alle telefonate in modo da facilitare l’erogazione del servizio. Dal 24 marzo, inizio dell’erogazione del primo turno di voucher spesa, ad oggi sono stati erogati 16257 buoni per un ammontare di oltre 325 mila euro.“Guardando indietro a queste cifre – commenta il Sindaco Abbate – ci rendiamo conto di quanti siano stati importanti gli aiuti pensati per la popolazione in questo particolare momento storico. Con quest’ultima tornata arriveremo probabilmente a quota 400 mila euro erogati in buoni spesa. Ci tengo a sottolineare un aspetto molto importante, indice di grande senso civico da parte dei cittadini modicani. Ad oggi sono 172 le famiglie che volontariamente hanno rinunciato al bonus spesa, non riscontrando più il bisogno di sostegno che invece si aveva ad inizio epidemia quando tutti i lavori erano sospesi. Queste famiglie, una volta tornate alla vita di tutti i giorni, hanno rinunciato al beneficio mettendolo così a disposizione di chi ancora ne ha effettivo bisogno.Questo senso di responsabilità, se verrà confermato come sembra anche nel quarto turno, ci permetterebbe di organizzare una quinta tornata di aiuti alimentari per le famiglie modicane in stato di bisogno. Insieme all’Assessore ai Servizi Sociali, Saro Viola, ci teniamo ancora una volta a sottolineare l’importanza del lavoro svolto dagli uffici competenti in questi mesi di emergenza. Un operato che ha consentito alla Città di Modica di essere tra le prime in Italia ad erogare gli aiuti ai propri cittadini in modo così capillare”.