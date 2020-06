Attualità

Mare senza frontiere 2.0 e Spiagge accessibili a tutti: ecco dove Mare senza frontiere 2.0 e Spiagge accessibili a tutti: ecco dove

Ragusa, 23 giugno 2020 – Riunione all’Asp di Ragusa, questa mattina, tra il direttore generale, Angelo Aliquò e i commissari straordinari del comune di Vittoria: Filippo Dispenza e Giovanna Termini. Nel corso dell’incontro, appositamente voluto dalla Commissione Straordinaria di Vittoria per il progetto “Mare senza frontiere 2.0”, sono stati sottolineati alcuni aspetti utili a promuovere processi partecipativi di integrazione e inclusione contro ogni forma di barriera psicologica e fisica. Anche quest’anno la spiaggia individuata, che accoglierà le persone con disabilità, è la n. 15, Riviera Lanterna, adiacente al lido Mojto. Si garantiranno i bisogni speciali contrastando gli ostacoli che impediscono la regolare fruizione degli arenili. Il tutto in uno spazio appositamente adibito. Un altro aspetto importante che è stato messo a fuoco è quello dell’intervento degli infermieri che permetterà la somministrazione della terapia alle persone che la richiedono. Alla fine dell’incontro si convenuto che per l’avvio del progetto si organizzerà una conferenza stampa alla quale saranno invitati i sindaci della provincia e le associazioni di volontariato che stanno sostenendo “Mare senza frontiere 2.0”. (Foto repertorio)