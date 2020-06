Ragusa Territorio: una città senza guida, inevitabile rilevarlo

Politica

Ragusa - “La sfilza di notizie e di comunicati stampa che si susseguono, incessantemente, sulle criticità e sulle disfunzioni relative ai servizi in città, sono, ormai incontenibili. Anche a voler essere “buoni”, non si possono contener le lamentele della gente, per le quali siamo costretti a condividere molte delle denunce di queste ore. Il mancato avvio di lavori importanti in città, quali quelli della rotatoria del nuovo ospedale, attesa dall’apertura del nosocomio, la difficoltà di qualcuno per poter ‘spendere’ i buoni spesa che non sarebbero accettati da qualche grosso punto vendita, si aggiungono alle criticità per la chiusura persistente dei più importanti Musei, al silenzio su importanti opere pubbliche, sulla crisi imperante in città, sulla stasi delle problematiche per il centro storico, sull’assenza di programmi precisi per il turismo, la cultura, lo sviluppo economico, le contrade e le periferie.Sarà interessante ascoltare dalla viva voce del primo cittadino il commento sull’attuazione del programma elettorale, ma si ha l’impressione che la scadenza biennale del mandato costituirà una occasione obbligata per rivedere tabelle di marcia, programmi e anche squadra assessoriale, in parole povere, ad ammettere il fallimento della sindacatura, dopo soli due anni dall’insediamento”. È questo il lungo ma circostanziato esito di una analisi della situazione politica, condivisa dal Direttivo di Territorio di Ragusa, e dalla componente di Marina di Ragusa di Territorio che fa capo ad Angelo la Porta, e consegnata alla pubblica opinione, dietro pressanti richieste degli iscritti, da parte del Segretario cittadino, Michele Tasca. Lo stesso aggiunge: “Le sollecitazioni che ci arrivano, da più parti, per un’azione forte di protesta civile per l’immobilismo che regna in città, ci obbligano a prendere atto e a condividere molti dei rilievi che vengono sollevati nei confronti dell’attuale amministrazione.Abbiamo amministrato anche noi e sappiamo delle difficoltà giornaliere, non vogliamo affondare le critiche su temi grandi e impegnativi, ma pretendiamo, per un confronto sereno e costruttivo, che, almeno, si ponga rimedio alle situazioni appunto rimediabili.” Dichiara ancora Michele Tasca: “La denuncia di queste ore sulla mancanza totale di controlli a Marina di Ragusa, il caos totale che regna nella frazione marinara, gli assembramenti quasi permanenti, il dispregio delle più elementari norme di sicurezza, l’assenza della Polizia Municipale, la mancanza di un adeguato piano di viabilità e la mancata applicazione di un programma dedicato alla frazione marinara fanno propendere per l’inadeguatezza dell’assessore al ramo, in questo particolare momento di post emergenza, dove anche le situazioni più facili diventano complicate.C’è chi dice che ci sono troppe attenzioni per determinate categorie commerciali, anche il piano per l’accesso alle spiagge mostra limiti enormi e determinerà altri momenti di caos incontrollato. Inutile emanare ordinanze e stabilire norme e regolamenti se non si è in grado di farle rispettare, occorre valutare il cambio alla guida dell’assessorato competente, per sgombrare anche il campo da voci incontrollate che vorrebbero considerare troppo blandi i controlli su strutture della ristorazione e della somministrazione, dove più eclatanti sono le inosservanze. Occorre intervenire subito, prima che la stagione si avvii definitivamente e serve un preciso piano di contenimento e di controllo dei flussi di traffico e di vacanzieri che si riversano sulla frazione rivierasca, in maniera disordinata. Siamo solo all’inizio della stagione e il bilancio è del tutto negativo, occorre intervenire con decisione”