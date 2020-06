Italia

Reddito di emergenza fino a 840 euro, domanda al 31 luglio 2020: ecco come fare Reddito di emergenza fino a 840 euro, domanda al 31 luglio 2020: ecco come fare

Roma – Il Reddito di emergenza si potrà richiedere fino al 31 luglio 2020. E’ questa la nuova scadenza per presentare la domanda all’Inps. Il Reddito di emergenza è una misura prevista dal Governo per dare supporto alle famiglie in difficoltà. Ma vediamo come si può fare domanda e a chi spetta. Per effettuare la richiesta è necessario utilizzare il portale dell’Inps. La procedura va infatti svolta online, attraverso il sito dell’Inps, recandosi nella sezione apposita. È stata infatti aggiunta dalla home page un’area dedicata a questo servizio, alla quale è possibile accedere cliccando su “Reddito di emergenza”.Per procedere alla richiesta sarà necessario svolgere per intero la procedura inserendo una identità SPID, con il PIN dell’Inps, con la CNS o con la CIE.Per coloro i quali dovessero riscontrare delle difficoltà nello svolgimento della procedura di richiesta o per l’accesso al portale, è possibile recarsi in un CAF o patronato in modo da riuscire in ogni caso a presentare la domanda. Altri documenti richiesti saranno la DSU e un’autocertificazione attestante la residenza in Italia. Nell’autocertificazione deve inoltre essere dichiarato il valore sia del patrimonio mobiliare che del reddito familiare per il mese di aprile, il quale deve essere minore della soglia per richiedere il Rem. Il Reddito di emergenza parte da un minimo di 400 euro e fino ad un massimo di 840 euro per le famiglie con un disabile.